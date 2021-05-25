РИАМО - 25 мая. Госжилинспекция Московской области в течение недели обработала в Центре управления регионом 6,3 тыс. обращений жителей по содержанию многоквартирных домов, свыше 4,3 тыс. заявок удалось закрыть, сообщает пресс-служба ведомства.

«Управляющие организации должны работать в интересах жителей, которые платят за жилищно-коммунальные услуги – такую задачу поставил губернатор Московской области (Андрей Воробьев – ред.) в ежегодном обращении. Решение этой задачи зависит от того, насколько оперативной и качественной будет реакция коммунальных служб на сообщения о возникающих проблемах», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что в ЦУРе надзорное ведомство контролирует сроки устранения нарушений и удовлетворенность жителей итогом работы.

На текущий момент удовлетворенность услугами ЖКХ выросла в 24 городских округах. Топ-5 с самыми высокими темпами снижения числа обращений составили городские округа Зарайск и Черноголовка (-50%), за ними идет Орехово-Зуевский (-41%), Талдомский (-38%) и Власиха (-37%). Городской округ Серебряные Пруды стал единственным, откуда обращений не было.

Тематический топ по проблемам ЖКХ возглавила уборка подъездов, по этой теме пришла 841 заявка. Несмотря на это, количество обращений, по сравнению с позапрошлой неделей, сократилось в 16 городских округах. Самые высокие темпы удалось отметить в Лосино-Петровском (-75%), Шатуре (-60%), Павловском Посаде, Талдомском округе и Фрязине (-50%). Сигналы о грязных подъездах не поступали из Пущина.

На втором месте с результатом в 459 заявки оказалась категория «Неисправности дверей в местах общего пользования, включая отсутствие пружин, доводчиков». Количество жалоб по этой теме сократилось в 16 муниципалитетах. В списке лидеров оказались Лобня (-70%), Жуковский, Клин, Лыткарино, Орехово-Зуевский и Пущино (по -50%). Заявки не приходили из Красноармейска.

Завершает топ-3 категория «Нарушение внутренней отделки (окрасочное и штукатурное покрытие) стен, потолков подъездов». По этой теме поступило 369 заявок жителей. Снижение показали 15 округов Подмосковья. Среди лучших оказались городские округа Власиха (-88%), Дмитровский, Ступино и Чехов (по -67%). Обращений не было из округа Лотошино.