РИАМО - 25 мая. Голосование по выбору общественных территорий Подмосковья, где в 2022 году проведут работы по строительству и капитальному ремонту линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки проходит на портале «Добродел» до 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В рамках проекта «Светлый город» на голосование вынесено 2876 объектов наружного освещения в 59 городских округах. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в программу на 2022-2024 годы.
Среди предложенных объектов могут быть как общественные пространства (бульвары, набережные, центральные улицы, площади, скверы), так и памятники истории и архитектуры (монументы, музеи, храмы), где жители хотят видеть архитектурно-художественное освещение.
Проголосовать можно по ссылке и найти на карте интересующее место. Один человек может проголосовать только за один объект. Необходима подтвержденная учетная запись госуслуг.
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