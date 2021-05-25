РИАМО - 25 мая. Голосование по выбору общественных территорий Подмосковья, где в 2022 году проведут работы по строительству и капитальному ремонту линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки проходит на портале «Добродел» до 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев ставит перед нами задачу сделать города Подмосковья комфортными, светлыми, безопасными. На сегодняшний день уже более 25 тыс. жителей отдали свои голоса. До завершения голосования осталось семь дней. Приглашаем всех жителей принять участие», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках проекта «Светлый город» на голосование вынесено 2876 объектов наружного освещения в 59 городских округах. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в программу на 2022-2024 годы.

Среди предложенных объектов могут быть как общественные пространства (бульвары, набережные, центральные улицы, площади, скверы), так и памятники истории и архитектуры (монументы, музеи, храмы), где жители хотят видеть архитектурно-художественное освещение.

Проголосовать можно по ссылке и найти на карте интересующее место. Один человек может проголосовать только за один объект. Необходима подтвержденная учетная запись госуслуг.