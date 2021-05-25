РИАМО - 25 мая. Жителям Воскресенска и Ивантеевки в рамках «Дней юстиции» окажут бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Управление Минюста России по Московской области, являясь участником государственной системы бесплатной юридической помощи, принимает меры, направленные на обеспечение функционирования и развитие государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона, координацию деятельности участников этой системы и их взаимодействие. В прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал проведение таких мероприятий.

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, «Дни юстиции» успешно были проведены в Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Одинцовском городских округах и городском округе Бронницы.

Благодаря проекту бесплатную юридическую помощь получили более 100 человек. Граждан интересовали вопросы по переоформлению документов на земельный участок, земельные тяжбы, жилищные вопросы, работа детских дошкольных учреждений, работа объектов культуры Московской области, проблемы инвалидов и многодетных семей, реструктуризация долга за услуги ЖКХ и другие вопросы.

Сейчас «Дни юстиции» проходят в Воскресенске и Ивантеевке.