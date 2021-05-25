РИАМО - 25 мая. Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что при коронавирусе чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления: кашель нечастый, поверхностный, нос заложен, но обильного отделяемого нет, сообщает aif.ru.

По словам специалиста, аллергия, наоборот, характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно нормальном самочувствии, умеренном проявлении интоксикации либо ее отсутствии.

Поздняков отметил, что аллергики, страдающие этим недугом, уже много лет знают, в какое время года болезнь обостряется.

При этом особенности проявления коронавируса и непредсказуемость этой болезни могут привести к неправильной постановке диагноза. По его словам, даже опытный аллергик не сразу принимает заражение коронавирусом за проявления «своей аллергии», начавшейся не совсем в типичное время и не очень характерно протекающей.

Поздняков напомнил, что только ряд лабораторных исследований может точно поставить диагноз.