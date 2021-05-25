РИАМО - 25 мая. В центре «Моя карьера» начинается новый курс для женщин с детьми, в рамках него участницы научатся работать в конструкторе Tilda, сообщает пресс-служба центра.

После завершения обучения, женщины смогут создавать дизайнерские сайты, лендинги, а также интернет-магазины для продвижения собственного бизнеса и других клиентов. В рамках курса мамы смогут освоить профессию веб-дизайнера, а также обзаведутся дополнительной возможностью заработка.

«С развитием информационных технологий появляется множество новых специальностей и профессий. Мы стараемся внедрять самые актуальные тренды на рынке труда для соискателей, которые обращаются за помощью в центр «Моя карьера». Навык работы на Тильде – простое, удобное и практичное решение для тех, кто планирует создавать сайты для клиентов. Или самозанятых, которые не всегда могут заплатить за разработку собственного интернет-ресурса», – сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Курс позволит женщинам научиться регистрировать и подключать хостинг, наполнять сайт визуальным, а также текстовым контентом и работать с виджетами.

Школа «Создание сайта на базе конструктора» начинается в первый день лета. Курс продлится месяц. Он включает в себя 10 очных занятий. Успешное прохождение курса позволяет участникам обрести сертификат. Во время обучения женщины узнают о том, как нужно оформлять статус самозанятого и находить себе клиентов.

В центре «Моя карьера» можно получить информацию об актуальных вакансиях в Москве, а также консультацию карьерного эксперта и пройти профориентационный тест. В настоящее время услуги центра доступны очно в полном объеме.

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