РИАМО - 25 мая. Каждый день на магистрали Московской области выезжает более 2,5 млн машин, самыми загруженными днями являются пятница и суббота (+10-20% машин). Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Меньше всего автомобилей на дорогах Московской области зафиксировано во вторник и в среду.

Подмосковным водителям напоминают, что при свободных дорогах растет вероятность ДТП из-за превышения скорости.

Автовладельцам советуют быть внимательными за рулем – не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу.