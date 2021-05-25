РИАМО - 25 мая. Пожар в неэксплуатируемом здании на Серебрянической набережной, который произошел днем во вторник, тушили в том числе вертолеты Московского авиационного центра. На очаг возгорания было сброшено более 50 тонн воды, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Площадь пожара составила 800 «квадратов». Возгорание потушили в 15:12.

Здание тушили как с земли, так и с воздуха. Помимо расчетов федеральных пожарных частей, в тушении пожара были задействованы силы пожарно-спасательного центра Москвы.

Благодаря слаженным действиям столичных пожарных пожар был потушен в кратчайшие сроки. Информация о пострадавших не поступала.