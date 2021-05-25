РИАМО - 25 мая. Для того, чтобы восстановить в Подмосковье популяции трех краснокнижных видов млекопитающих, необходимо провести зоологические исследования, а затем запланировать мероприятия по восстановлению и поддержанию их численности. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В этом году будут проведены исследования по трем видам млекопитающих. Это группировка вольноживущих зубров в Талдомском и Сергиево-Посадском округах, а также орешниковой сони и большого тушканчика», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что все три вида очень ценны и редки.

Ранее считалось, что зубры не обитают в Подмосковье в вольных условиях, однако специалисты уже замечают следы их жизнедеятельности.

Большой тушканчик внесен в региональную Красную книгу под I категорией и считается видом, который находится под угрозой исчезновения. Последняя встреча с млекопитающим датирована 2009 годом.

Орешниковая соня находится в статусе: «Спорадично распространенный, уязвимый вид с сокращающейся численностью». В последний раз видеть ее в регионе можно было в 2018 году.

Исследования будут проводить по заказу регионального Минэкологии.