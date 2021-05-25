РИАМО - 25 мая. Врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова предостерегла россиян в преддверии сезона отпусков обрабатывать сгоревшую на солнце кожу сметаной, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сметаной ни в коем случае нельзя пользоваться, можете инфекцию занести. И еще неизвестно, какого она качества и свежести. Поэтому только пантенол, причем в спрее», - сказала врач.

Также она посоветовала пользоваться специальными спреями, предназначенными после загара. Эти средства продаются в аптеках.

А тем, кто находится на солнце, нужно обязательно использовать фотозащитные средства. Тогда риск получения солнечного ожога будет сведен к минимуму.