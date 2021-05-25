РИАМО - 25 мая. Четыре встречи с дачниками и садоводами по вопросам регистрации имущества в рамках «дачной амнистии» пройдут в подмосковных городских округах Мытищи, Орехово-Зуевский, Можайский и Наро-Фоминский, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала мая выездные встречи прошли в десяти городских округах Подмосковья, а до конца мая мы планируем охватить еще четыре округа, в которых зарегистрированы более 1,4 тыс. садоводческих и дачных товариществ», - сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, в садовых товариществах в этих округах находятся более 144,5 тыс. участков. На более чем 8,7 тыс. участках обнаружены объекты незарегистрированного строительства. В каждом из округов от 1,3 тыс. до 3,3 тыс. таких участков.

С собственниками участков свяжутся председатели товариществ и представители рабочих групп администраций и расскажут им о процедурах регистрации.

Встречи пройдут по адресам: Мытищи - 26 мая в 11:30 по адресу: Новомытищинский пр-т, д.36/7, конференц-зал. Орехово-Зуевский округ - 28 мая в 11:00 по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 14. Можайск - 28 мая в 11:00 по адресу: ул. Московская д. 9 (большой зал). Наро-Фоминск - 28 мая в 15:00 по адресу: г. Наро-Фоминск, площадь Свободы д. 8.

Горячая линия по вопросам «дачной амнистии»: +7 (498) 568-99-95.