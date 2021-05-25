РИАМО - 25 мая. VII Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла» пройдет с 31 мая по 4 июня в Центре международной торговли в Москве, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

«Неделя ритейла» — ведущее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли, организованное министерством промышленности и торговли РФ и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

Мероприятие объединит представителей розничной торговли, поставщиков и производителей потребительской продукции и решений для ритейла, консалтинговых компаний, отраслевых объединений, органов власти. Участники получат возможность обменяться опытом и идеями, установить и расширить деловые контакты с коллегами из разных регионов и стран.

В 2021 году форум пройдет в традиционном офлайн-формате, который дополнят онлайн-трансляции. В рамках форума запланированы пленарные заседания, деловые конференции, презентации, круглые столы, экспертные сессии. В том числе участники обсудят борьбу с ростом цен, ритейл будущего, онлайн-продажи, взаимоотношения торговых сетей и поставщиков в условиях контроля за ценами.

На площадке форума будет работать выставочная зона Retail Week Expo, на которой ведущие поставщики, сервисные и консалтинговые компании продемонстрируют передовые разработки и технологии в сфере ритейла, представят новейшие товары и услуги.

В рамках форума также состоится вручение ежегодной премии Retail Week Awards. Ей отметят наиболее эффективные компании, представившие прорывные решения для российской розницы. Всего предусмотрено более 20 номинаций.