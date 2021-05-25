РИАМО - 25 мая. За четыре месяца 2021 года количество IT-преступлений в России увеличилось на 31,5%, две трети таких преступлений совершаются с использованием интернета, еще более трети — посредством мобильной связи, сообщается на сайте «МВД медиа».

На текущий момент статистика преступности за январь-апрель говорит о том, что оперативная обстановка в РФ находится в стабильном состоянии и ее можно контролировать.

В стране на 1% сократилось количество зарегистрированных убийств и покушений на него, также сокращение коснулось показателей умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, количество таких преступлений снизилось на 13,4%, число разбоев уменьшилось на 19,2%, а грабежей – на 23,4%.

Также снизился уровень преступности на улицах. Число разбойных нападений в парках, скверах и на улицах, сократилось на 22,2%. Грабежей стало меньше на 35%, а краж – на 15,8%. Суммарное количество криминала в общественных местах сократилось на 6,7%.

За четыре месяца снизилось и количество квартирных краж, их число уменьшилось на 26,2%, а число хищений транспортных средств стало меньше почти на 36%, угонов – на 23%.

Уменьшилось число преступлений и в сфере семейно-бытовых отношений. Здесь число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 3,5%, средней тяжести — на 2,8%, легкого вреда здоровью – на 2,7%.

Также на 16,3% снизилось число уголовно наказуемых деяний, которые совершили несовершеннолетние. Еще на 4,6% уменьшилось число деяний, которые граждане совершали в состоянии алкогольного опьянения, а на 8,6% – в состоянии наркотического опьянения. В основном эти результаты были достигнуты благодаря профилактической работе. Ее проводят участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.

ОВД вместе с другими правоохранительными структурами обеспечивают контроль над ситуацией во всех регионах РФ.