РИАМО - 25 мая. Утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации закрытого полигона твердых коммунальных отходов «Сафоново» в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«При обследовании установлено, что совокупная масса накопленных отходов превысила 3 млн тонн. Проект предусматривает рекультивацию на площади почти 370 тыс. кв. м», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в проекте предусмотрено устройство противофильтрационной завесы по всему периметру полигона, систем отвода и сбора фильтрата, пассивной дегазации из 32 газосборных скважин.

Полигон «Сафоново» принимал мусор с 1980 года по декабрь 2012 года.

Сейчас в Подмосковье идут работы по рекультивации семи закрытых полигонов: «Царево» (Пушкинский округ), «Слизнево» и «Каурцево» (Наро-Фоминский округ), «Вальцово» (Ступино), «Парфеново» (Сергиево-Посадский округ), «Съяново» (Серпухов ) и «Часцы» (Одинцовский округ).