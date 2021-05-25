РИАМО - 25 мая. Проводится доследственная проверка авиакомпании «Победа» по факту сообщений о возможном нарушении прав пассажиров с ограниченными возможностями, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным СМИ, 24 мая авиакомпания отказала в перелете из Москвы в Калининград представителям тверского клуба инвалидов из-за несоответствия электрических колясок требованиям для перелета.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.