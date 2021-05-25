РИАМО - 25 мая. Расписание пригородных электричек Казанского направления МЖД изменится с 29 мая по 18 июня из-за проведения ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

29 мая, 5 и 12 июня, а также по ночам с 22:00 до 06:30 часов 1 – 4, 8 – 11, 15 – 18 июня железнодорожники будут ремонтировать 12 км путей на перегоне Раменское-Быково.

На участке Пески – Голутвин 31 мая, 1 – 4 и 7 – 9 июня с 06:30 до 16:30 планируют уложить около 1 км бесстыкового пути.

На время работ, у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, а некоторые поезда временно выведут из расписания.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и заранее внимательно ознакомиться с расписанием электричек на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».