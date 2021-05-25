РИАМО - 25 мая. С 17 по 20 мая комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 26 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

В том числе опубликована закупка на благоустройство пешеходной зоны, одна закупка на строительство детского сада.

Еще опубликована одна закупка на капитальный ремонт центра культуры и творчества, одна закупка - на строительство автодороги.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.