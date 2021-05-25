РИАМО - 25 мая. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил лидерство Центра управления регионом в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Чернышенко посетил Центр управления регионом в Петропавловске-Камчатском, который открылся в ноябре 2020 года.

«Действительно, Московская область является лидером, есть, чему поучиться. <…> Для нас самое главное – президент (России Владимир Путин - ред.) сказал – слышать обратную связь граждан и оперативно реагировать», - сказал Чернышенко.

Он добавил, что ЦУР позволяет услышать обратную связь и разобраться с проблемой при помощи местных властей.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из профильных ведомств правительства Московской области.