РИАМО - 25 мая. Правительство РФ разрешило иностранным инвесторам въезд в Россию в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пишет Газета.ru.

Возможность въезда в Россию заграничных инвесторов станет важным шагом на пути восстановления деловой активности в стране.

Координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в Россию иностранных инвесторов будет Минэкономразвития.

Соответствующие изменения уже внесли в распоряжение № 635 правительства РФ. Списки сформируют на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении инвесторов из-за рубежа.

Срок рассмотрения заявки с момента обращения в субъект РФ до включения в списки на въезд не должен превышать одного месяца.

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