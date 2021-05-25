РИАМО - 25 мая. Сотрудники Ивантеевского лесопитомника вырастили 1,5 тыс. саженцев яблони редких сортов, выведенных селекционером Сергеем Исаевым, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Во вторник исполнилось 120 лет со дня рождения крупнейшего ученого-селекционера ХХ века, биолога, генетика, профессора Московского государственного университета Сергея Исаева, который создал более 40 сортов яблони. В Ивантеевском лесопитомнике высажены яблони 34 сортов Исаева.

Закладка сада из 300 яблонь завершилась в 2019 году, зимой 2020-2021 годов были получены первые черенки, из которых работники лесопитомника вырастили 1,5 тыс. саженцев для жителей Подмосковья и других регионов.

«Областной Ивантеевский лесопитомник играет очень важную роль - помогает сохранить опыт отечественной селекции и расширить его для садоводов Подмосковья. Заложенный в 2018 году сад редких сортов прославленного ученого – это не только дань памяти великому селекционеру и его последователям, но и способ возродить традиции садоводства, чтобы распространить отечественные отборные сорта яблони по всей стране, как это было раньше», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, отличительной особенностью яблонь Исаева является устойчивость к холоду и переменчивому климату.

«Яблоневый сад в Ивантеевском лесопитомнике - это маточник, из которого берутся черенки для получения посадочного материала», - уточнила Адигамова.

Выведенные Исаевым сорта яблони различаются временем созревания и продолжительностью периода хранения, что позволяет создать сад, который обеспечит хозяина яблоками на весь год. Многие из сортов отличаются повышенным содержанием необходимых для человека биологически активных веществ.