РИАМО - 25 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Коми Владимир Уйба подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сергей Собянин поздравил жителей Республики Коми со 100-летием региона, а Владимир Уйба поблагодарил правительство Москвы за помощь в разгар пандемии коронавируса.

Дни Республики Коми проходят в столице до 31 мая, чтобы познакомить москвичей с современностью и историей региона, его культурой, достижениями и потенциалом.

В Москве выступают театральные коллективы из Сыктывкара и Воркуты. Их спектакли покажут в театрах «Новая опера» имени Е.В. Колобова, «У Никитских ворот», «Эрмитаже» и Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

На Никитском бульваре до 6 июня работает фотовыставка достопримечательностей Коми. А в Большом театре пройдет гала-концерт творческих коллективов Республики Коми. В московском метро ездит один юбилейный состав «Коми — 100».

Предыдущий двусторонний документ между регионами подписали в 2013 году. Соглашение предусматривает сотрудничество в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

Взаимный товарооборот столицы с Республикой Коми составляет около 8 млрд рублей в год.

Из Москвы в Коми поставляют легковые автомобили, мебель, лифты, кабели и провода, обувь, медицинские изделия, лекарственные, моющие парфюмерные и косметические средства, ювелирные изделия. А также продовольственные товары — колбасные изделия, мясо птицы и мясные полуфабрикаты, мясные и овощные консервы, молоко и сливки, творог и сыры, кондитерские изделия, детское питание, соки, кофе, вина и коньяк, ликеро-водочные изделия.

Из Коми в Москву возят бумагу и картон, дизельное топливо, автомобильный бензин, уголь, топочный мазут, цемент, пиломатериалы, готовые ткани, обувь, а также продовольственные товары — мясо и мясные полуфабрикаты, грибы, пиво.

Предприятия республики Коми регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа. С 2019 года заключено 449 контрактов на общую сумму 333,2 млн рублей.

Около 3 тыс. жителей Коми прошли лечение в московских больницах в 2018-2020 годах. Во время пандемии Москва передала республике свыше 3,3 млн различных медицинских изделий.