РИАМО - 25 мая. Для представителей 64 территориальных комиссий Подмосковья в региональной Избирательной комиссии прошел масштабный семинар, где участники актуализировали знания об основных сроках избирательных действий, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

В рамках семинара представили ТИК также актуализировали знания об образовании участков, полномочиях наблюдателей, представителей СМИ, а также дополнительных зачислениях в резерв ТИК.

Кроме того, работники Избиркома Подмосковья разъяснили коллегам из муниципалитетов, в чем заключается особенность работы окружных избирательных комиссий во время совмещения выборов в сентябре.

Таким образом, в основные этапы входят сроки избирательных действий, выдвижение, регистрация кандидатов, а также утверждение формы и текста бюллетеней.

Во время подготовки к кампаниям планируются и другие обучающие мероприятия. Также комиссиям вручат необходимые методические материалы.

Основная цель семинара, который прошел в Московской области, заключается в том, чтобы изучить изменения в законодательстве и актуализировать знания.

Так, за пять прошедших лет в федеральный закон «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» и закон Московской области «О выборах депутатов Московской областной думы» внесли изменения, которые нужно знать и учитывать.