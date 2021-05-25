РИАМО - 25 мая. Более 7,7 тыс. человек получили телефонные консультации в подмосковном БТИ по вопросам «дачной амнистии» с начала мая, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

По словам зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, за прошедшую неделю за консультацией обратились более трех тысяч дачников. Горячую линию по вопросам оформления недвижимости на земельном участке с минимальным пакетом документов запустили в регионе перед майскими праздниками.

«Большая часть вопросов по-прежнему касается выгод от регистрации домов, дач и строений. Звонившие граждане хотели знать об освобождении от налога и положенных им льготах, имущественном вычете. Также люди просили подробнее рассказать, что на земельном участке нужно регистрировать и какие документы для этого нужны», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Андрей Разин отмечал, что любая зарегистрированная недвижимость – это актив, который можно продать, подарить или использовать в качестве залога.

От налогов освобождена только жилая площадь дома до 50 кв. м и одна хозяйственная постройка площадью до 50 кв. м. Все превышающие указанный метраж площади будут облагаться налогами. Льготные категории граждан освобождаются от налога на один дом, гараж и хозяйственную постройку независимо от их размера. Также пенсионеры и многодетные семьи освобождены от налога на шесть соток земли.

Работающие граждане могут получить возврат налога на доходы физических лиц от суммы, потраченной на строительство или приобретение жилого дома. Такой имущественный налоговый вычет составит до 260 тыс. рублей.

Помимо прочего, для зарегистрированных домов существует скидка 30% на электричество по тарифу сельской местности.

По законам Российской Федерации, все постройки, которые нельзя перенести на другое место без потери качественных характеристик, необходимо обязательно регистрировать. В ином случае их имеют право снести.

Чтобы зарегистрировать постройку, нужно предоставить через госуслуги в регистрационный орган – Росреестр – правоустанавливающие документы на земельный участок, технический план на объект, и заполнить декларацию. В этом деле может помочь кадастровый инженер.

Телефон горячей линии: +7 (498) 568-99-95.