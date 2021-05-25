РИАМО - 25 мая. В Одинцове при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области 29 мая пройдет мероприятие, посвященное Дню пропавших детей, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В рамках мероприятия волонтеры расскажут взрослым и юным слушателям о том, что необходимо делать и как себя вести в случае, если потерялся ребенок или пропал близкий человек. Кроме того, добровольцы напомнят гражданам правила поведения на воде и научат их оказывать первую помощь.

Также на площадке состоится мастер-класс и показ аварийно-спасательного автомобиля, оборудования спасателей, водолазов. Каждый желающий сможет прокатиться на моторной лодке или взглянуть на показательные водолазные спуски, а также сделать фото на память.

Участниками мероприятия станут УМВД России по Одинцовскому городскому округу, поисково-спасательные отряды «ЛизаАлерт» и «СпасРезерв», Центр гражданской защиты округа, водолазная группа «Добротворец», Российский Красный Крест, Волонтеры Подмосковья, Центр поддержки материнства «Мамина Помощь» и благотворительный фонд «Мир здоровых людей».

Встреча пройдет в Одинцове по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 28, площадь возле администрации. Время проведения: с 12:00 до 19:00.