РИАМО - 25 мая. В системе Московского метрополитена к 2025 году появится еще около 10 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

За прошедшие десять лет благодаря метро в столице появилось более 20 тыс. рабочих мест.

В начале 2021 года сервис HeadHunter внес метрополитен в топ-50 лучших работодателей страны.

Сейчас в московском метро работают 67 тыс. человек, около 30 тыс. из них моложе 35 лет.

Устроиться на работу можно через единый центр подбора персонала московского транспорта. Если нужной вакансии не будет, то соискателю предложат похожую позицию на наземном транспорте.

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