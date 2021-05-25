РИАМО - 25 мая. Три награды удалось привезти подмосковным студентам с фестиваля «Российская студенческая весна», который посетили 3,5 тыс. участников, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В текущем году Подмосковье представили 40 участников, которые стали победителями регионального этапа конкурса. Они выступили в пяти направлениях, среди которых вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, а также журналистика.

Номер Евгении Шенфельд «Отрицание» стал лауреатом I степени в номинации «Современный танец», а лучшим в номинации в номинации Cheer Dance Show признан номер Московского государственного областного университета. Также Московская область отметилась в номинации «Народное пение», где Наталья Рассохацкая стала лауреатом III степени.

Ежегодный фестиваль, который проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», проводит Российский союз молодежи.

Финал фестиваля прошел с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Мероприятие текущего года проводилось в рамках Года науки и технологий, а его основной темой стала «Весна открытий». Во время конкурса участники показали свыше 1 тыс. творческих номеров по 11 направлениям.