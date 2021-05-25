РИАМО - 25 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что все плановые мероприятия для подготовки российской армии и флота выполнены в 2020 году в полном объеме, передает Федеральное агентство новостей.

«В прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме», — сказал Путин.

Он отметил, что это позволило поддерживать боеготовность России на высоком уровне.

Президент добавил, что за 2020 год удалось укрепить потенциал ядерной триады Росси, а армия и флот продолжают получать последние образцы вооружения.