РИАМО - 25 мая. Путешественники всегда могут столкнуться с задержками рейсов авиакомпаний при перелетах, в некоторых случаях они могут отказаться от полета, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Отказ от полета при задержке рейса считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным».

Также при задержке рейса у пассажира есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир вправе обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса (если, например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, пассажир опоздал на поезд и т. д.).

Для того, чтобы оформить претензию, нужно в адрес перевозчика приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса.

Еще при задержке рейса пассажир может взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Кроме того, если задерживается международный рейс, пассажир может рассчитывать на бесплатную организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет, обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2 часов.

Еще в данном случае пассажир вправе рассчитывать на горячее питание при ожидании отправления рейса более четырех часов и размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время.