РИАМО - 25 мая. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили набор инструментов для финансирования инфраструктурных проектов в регионе.

«С Андреем Воробьевым обсудили использование в Московской области элементов инфраструктурного меню-набора инструментов, с помощью которого могут финансироваться инфраструктурные проекты в регионах», - написал Хуснуллин на своей странице в Instagram.

Он добавил, что в Подмосковье уже собрана база объектов, на финансирование которых могут использоваться эти инструменты.

«Также рассмотрели вопросы жилищного строительства, решение проблемы дольщиков и ход строительства переездов через пути МЦД», - подчеркнул зампред правительства РФ.

Воробьев подчеркнул, что сотрудничество и партнерство - залог развития Подмосковья.

Ранее губернатор сообщал, что под все объекты дольщиков есть финансирование. В регионе осталось решить вопрос с 16-17 тыс. дольщиков.