РИАМО - 25 мая. Строительство образовательного комплекса Физтех-лицея имени П. Л. Капицы продолжается в подмосковном Долгопрудном в рамках нацпроекта «Образование», рабочие приступили к разработке котлована для кампуса, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проект создания образовательного кластера разделен на несколько этапов. Первыми в 2022 году будут введены в эксплуатацию учебный корпус для начальных классов и котельная. Технопарк для одаренных детей и здание кампуса, где будут проживать ученики, планируют открыть в декабре 2023 года.

«На площадке кампуса на 200 мест ведется разработка котлована и вынос наружных инженерных сетей. На месте технопарка выполнен план по вертикальной планировке территории, ведется подготовка под вынос кабельных линий. Отставания от графика нет», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он отметил, что работа ведется одновременно на всех строительных участках. Рабочие также приступили к бетонированию конструкций первого этажа начальной школы на 425 мест в составе кластера.

Еще один образовательный кластер создадут в Одинцовском округе. Это будет кластер гуманитарного профиля на базе гимназии имени Примакова.