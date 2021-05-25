РИАМО - 25 мая. Около усадьбы писателя Федора Достоевского в Зарайске 21 мая высадили первые 100 исторических плодовых сортов деревьев, которые стали началом большой работы по созданию уникального биосада. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В XIX веке вокруг имения Достоевских было засажено около пяти гектаров земли. Территории вокруг Коломны и Зарайска буквально утопали в садах. Но в начале 20 века тут сделали колхоз имени Достоевского.

И вот спустя 200 лет сад зацвел вновь. Ухаживать за растениями будут традиционными способами без применения химии. Вскоре сад вырастет и в Подмосковье появится еще одно красивое историческое место.

Всех участников посадки пригласили на концерт на открытом воздухе. Актер Вениамин Смехов читал отрывки произведений Достоевского, Толстого, Чехова и других классиков о саде и образе потерянного рая.

Завершил торжественное событие исторический обед на открытом воздухе, где подавали любимые блюда семьи Достоевских, восстановленные по его письмам и дневникам. Все участники получили в подарок коробки с коломенской пастилой.

В сентябре сад даст первый урожай, как раз к яблочно-книжному фестивалю «Антоновские яблоки», который проходит в Коломне ежегодно. Также яблоки планируют использовать в производстве пастилы, которую любил Достоевский.

Проект АНО «Коломенский посад» направлен на воссоздание традиционного землепользования в имении Достоевских.