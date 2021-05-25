РИАМО - 25 мая. В Подмосковье проходят выездные консультации ГБУ «Центр мемориальных услуг» в многофункциональных центрах, они нужны для бесплатного информирования в сфере погребения и похоронного дела. На этой неделе встречи пройдут в Волоколамском и Ленинском городских округах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

25 мая выезд будет организован в МФЦ по адресу: Волоколамск, ул. Революционная, д. 3, 27 мая встреча с гражданами пройдет в МФЦ по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 77.

На консультациях специалисты разбирают с жителями вопросы по получению социального пособия, оформлению удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов онлайн на региональном портале госуслуг и прочее.

«Все категории граждан имеют возможность получить актуальную информацию о последних изменениях в законодательстве Российской Федерации и Московской области в сфере погребения и похоронного дела, о гарантиях, предоставляемых государством при погребении», — сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.