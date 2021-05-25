РИАМО - 25 мая. Подмосковные волонтеры получат поддержку на государственном уровне, власти намерены объединить добровольческие организации в одно большое движение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова открыла заседание межведомственного регионального совета по развитию добровольчества в Московской области.

«Пандемия стала катализатором для активного развития добровольчества, и наша область – не исключение. Наше добровольческое движение «Волонтеры Подмосковья. Мы рядом» проявило себя с наилучшей стороны, спасибо вам огромное, ребята», – сказала Виртуозова.

По ее словам, правительство Московской области окажет поддержку волонтерам.

«Мы уже презентовали единую платформу volontermo.ru, на которой будут регистрироваться все больше ребят. Надеемся, что все наши ведомства включатся во взаимодействие с нашим движением добровольцев, как это уже сделало министерство культуры», - добавила Виртуозова.

Вице-губернатор вручила волонтерам благодарственные письма президента РФ за активное участие в подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию, а также передала благодарность губернатора коллективу «Я помогу» из Раменского округа.

«В первую волну пандемии было много федеральных заявок - мы доставляли продукты и лекарства заболевшим ковидом, пожилым людям, многодетным семьям. 9 мая ездили поздравлять ветеранов - устраивали им концерты перед домом. Когда мы начинали проект «Мы рядом», даже не предполагали, что можем получить благодарность от президента», - сказала волонтер из Коломны Карина Саркисян.

В рамках заседания межведомственного регионального совета по развитию добровольчества было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Московской области и волонтерскими организациями «Молодая Гвардия ЕР», «Волонтеры культуры», «Волонтеры-медики».

«У нас почти 400 волонтерских организаций, наша задача – собрать их в одно большое, сильное движение. Важно помогать людям, иметь обратную связь, знать, какие перемены на местах ждут жители, и здесь мы рассчитываем на волонтеров. В этом году мы утвердили и сегодня впервые вручили грамоту и нагрудный знак Главного управления социальных коммуникаций за развитие добровольчества в Московской области. Их получили восемь человек», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

В этом году Подмосковье впервые участвует во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» и отправляет заявку на софинансирование своих проектов.

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