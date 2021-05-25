РИАМО - 25 мая. Эксперты ведущих учреждений России в прямом эфире на YouTube провели онлайн-марафон здорового питания, приуроченный ко Дню борьбы с ожирением. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Организаторами марафона выступили ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» – партнер проекта здоровое-питание.рф, Российская ассоциация эндокринологов, министерство здравоохранения РФ.

Цель «Марафона здоровья» – привлечь внимание к важности профилактики и лечения серьезных эндокринных заболеваний – метаболических нарушений и ожирения.

Программа мероприятия была рассчитана на четыре часа и включала восемь тематических блоков. Каждый из них посвящен актуальным вопросам здоровья человека, в том числе – физическому и интеллектуальному развитию детей, психологическому здоровью, состоянию репродуктивной сферы женщин и мужчин, организации питания в семье и вне дома, лечебной физкультуре.

Марафон провели эксперты ведущих учреждений страны – Института репродуктивной эндокринологи, Института детской эндокринологии, Института диабета НМИЦ эндокринологии, Центра помповой инсулинотерапии НМИЦ эндокринологии и других.

Спикерами мероприятия стали эндокринологи, диетологи, педиатры, гинекологи и урологи, врачи спортивной медицины, психиатры и психологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Владикавказа, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Новосибирска, Симферополя, Тюмени, Челябинска. Они подняли актуальные темы, связанные с питанием и образом жизни, развенчали мифы и предложили эффективные методики оздоровления, мотивирующие на заботу о своем здоровье.

Онлайн-марафон можно посмотреть по ссылке.