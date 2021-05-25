РИАМО - 25 мая. Строительство Центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено на треть, там приступили к основному этапу установки витражных стоек остекления главного фасада здания, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Общая готовность строящего на территории «Лужников» Центров самбо и бокса на сегодня составляет около 30%», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на сегодня смонтировано 27 стоек из 102, что составляет более 26% от общего объема работ.

Загрутдинов также рассказал о процессе фасадных работ со стороны Третьего транспортного кольца (ТТК). Здесь уже смонтировали 51% кронштейнов и стоек под остекление заднего фасада и 40% утеплителя.

Центры самбо и бокса будут объединены общим фасадом и размесятся симметрично друг другу. Однако потоки посетителей не будут пересекаться, центры будут функционировать независимо друг от друга. У каждого здания будет отдельная подземная парковка.