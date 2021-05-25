РИАМО - 25 мая. Правоохранители задержали уроженца Курской области, подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении 84-летней пенсионерки из Химок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Женщина заявила в полицию о том, что неизвестные мошенническим способом похитили у нее 300 тыс. рублей.
Затем трубку взял сообщник мошенника, который выдал себя за родственника пожилой женщины. Он попросил срочно передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовного наказания. После к пенсионерке пришел мужчина и забрал требуемую сумму.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанный рассказал, что работал курьером. По телефону ему называли адреса, по которым необходимо было забирать деньги и затем переводить их на определенные банковские счета.
Сейчас правоохранители разыскивают остальных участников банды. Задержанный мужчина находится под стражей.
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