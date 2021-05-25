РИАМО - 25 мая. Правоохранители задержали уроженца Курской области, подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении 84-летней пенсионерки из Химок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Женщина заявила в полицию о том, что неизвестные мошенническим способом похитили у нее 300 тыс. рублей.

«Установлено, что один из злоумышленников позвонил на телефон пенсионерке, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын совершил ДТП, в результате которого сбил пешехода», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Затем трубку взял сообщник мошенника, который выдал себя за родственника пожилой женщины. Он попросил срочно передать деньги курьеру, чтобы избежать уголовного наказания. После к пенсионерке пришел мужчина и забрал требуемую сумму.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанный рассказал, что работал курьером. По телефону ему называли адреса, по которым необходимо было забирать деньги и затем переводить их на определенные банковские счета.

Сейчас правоохранители разыскивают остальных участников банды. Задержанный мужчина находится под стражей.