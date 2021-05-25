РИАМО - 25 мая. Стали известны самые популярные схемы обмана автовладельцев, теперь мошенники обращаются к тем, чьи машины эвакуируют на спецстоянку, сообщает «Вечерняя Москва».

В этом случае аферисты предлагают помочь вернуть транспорт за деньги. Тот, кто соглашается, тратит намного больше денег, чем если бы заказал такси.

Автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил, что многие из тех преступных методов, которые применяют аферисты против водителей, появились давно. Он отметил, что злоумышленники всегда стараются поймать свою жертву во время экстренной ситуации.

«Бывает, когда злоумышленники буквально берут и заползают в автомобиль. Вот приехал ты на заправку, дверь не закрыл, пошел заправляться, и все: заползают к тебе в машину, вынимают документы, деньги, телефоны и гаджеты. А потом они с тебя требуют: «Мы вот тут случайно нашли твои вещички — с тебя выкуп!» — сказал эксперт.

Он добавил, что иногда аферисты ловят доверчивых людей прямо на дороге. Они могут стоять на обочине, махать рукой, звать на помощь.

«Говорят: «Вот, мы сломались, денег нет, а надо до границы доехать. Выручи, а? Купи вот перстень золотой…» А ты потом уходишь, а колечко в лучшем случае бронзовое», — добавил Субботин.

Также специалист напомнил о способе мошенничестве, который был распространен некоторое время назад.

«Вам нужно срочно в ремонт, и вот появляется некий тип, который говорит, мол, есть у меня тут сервис неподалеку — там можно починить. Смотрит он на машину и говорит: «Ну ты, брат, попал! Нужно ремонтировать срочно, иначе никуда не денешься!» - рассказал Субботин.

Эксперт добавил, что последний вид махинаций будет особенно актуален в сезон отпусков.