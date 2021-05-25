РИАМО - 25 мая. Необычный субботник прошел в Раменском городском округе Подмосковья. Там 17 членов местного клуба сапсерфинга Viking убирали мусор с поверхности реки Северки и расчищали русло, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Четыре часа спортсмены, стоя на надувных досках, вытаскивали из воды покрышки, бутылки и пластик.

Самым сложным местом оказалось засоренное бревнами и ветками русло реки. Мужчинам пришлось разбирать затор постепенно с помощью пил. Таким образом, волонтеры сделали чище и уютнее около 7 км реки.

Субботник прошел в рамках проекта #ЭкоЛогичноеПодмосковье при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области и Раменской общественной палаты.