РИАМО - 25 мая. Мосгордума является единственным парламентом в России и в мире, который обладает своей системой проведения дистанционных заседаний, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Не побоюсь сказать, что Московская городская дума на сегодняшний момент – единственный парламент не только в России, но и в мире, который обладает своей системой проведения дистанционных заседаний, отвечающей всем регламентам, нормативным нормам и, отвечающей законодательству Российской Федерации», - сказал Шапошников в интервью телеканала «Москва 24».

Он также поблагодарил аппарат Мосгордумы и всех специалистов, которые помогли депутатам работать в условиях самоизоляции и пандемии коронавируса.

Заседание Московской городской думы, закрывшее весеннюю сессию 2021 года, продлилось рекордные 15 часов.

Мосгордума приняла ряд поправок к проведению выборов в Москве>>