РИАМО - 25 мая. Земельный участок на Московском шоссе в Серпухове сдали в аренду для размещения приюта для бездомных животных, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Победителем электронного аукциона по аренде участка стал Серпуховский городской общественный благотворительный фонд «Зоозащита-плюс».

Земельный участок площадью более 2,4 тыс. кв. м предоставлен фонду в аренду на 13 лет с размером арендной платы 82 335 рублей в год.

Фонд «Зоозащита-плюс» существует с 1996 года и имеет два филиала - в Серпухове и Протвине. Фонд занимается привлечением волонтеров и заинтересованных лиц для оказания помощи безнадзорным животным, организует отлов животных на территории города Серпухова и всего городского округа.

Всех животных в приюте вакцинируют, затем в случае необходимости направляют на лечение или реабилитацию. Также работают ветеринарная аптека и отель для животных.

«Взять собаку из приюта — просто»: истории людей, которые забрали хвостатого друга с улицы>>