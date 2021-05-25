РИАМО - 25 мая. Торжественная церемония открытия V Международного фестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» состоится 26 мая в 19:00 во Дворце культуры «Павлово-Покровский» подмосковного города Павловский Посад, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Во время фестиваля зрителям будут показывать военные фильмы, которые вышли в 2020 году: «Зоя» (реж. Леонид Пляскин, Максим Бриус), «Подольские курсанты» (реж. Вадим Шмелев), «Блокадный дневник» (реж. Андрей Зайцев) и «Клятва» (реж. Роман Нестеренко).

Военные фильмы будут показывать на двух площадках – в Доме культуры «Октябрь» (ул. Герцена, 15) и в Доме-музее Вячеслава Тихонова (ул. Тихонова, 66).

Всего на конкурс представлено 12 российских фильмов и 12 сериалов.

Другие фильмы и сериалы покажут под открытым небом на «Кинопаркинге» на парковке ДК «Октябрь» ул. Герцена, д.15 и в «Кинопарке» на территории парка культуры и отдыха на ул. Кирова, д.85.

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, встречи режиссерами, продюсерами и артистами.