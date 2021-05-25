РИАМО - 25 мая. Сбор урожая спаржи начался в сельхозпредприятии «ЭКОломна» в подмосковном городском округе Коломна, сбор продлится до конца июня, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По его словам, хозяйство начало работу пять лет назад с плантации спаржи площадью в 1 га. Сейчас засеянная площадь составляет более 16 га. Свежую спаржу доставляют в рестораны и торговые сети через несколько часов после сбора.
Посадочные материалы, которые способны выдержать климат Подмосковья, привозят из Голландии.
Спаржевый сезон в Подмосковье закончится в конце июня.
Урожай овощей в Подмосковье в 2021 г будет на уровне 2019 г>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии