РИАМО - 25 мая. Сбор урожая спаржи начался в сельхозпредприятии «ЭКОломна» в подмосковном городском округе Коломна, сбор продлится до конца июня, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Спаржу в хозяйстве «ЭКОломна» в связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году начали собирать во второй декаде мая. На сегодняшний день собрано порядка 3,5 т спаржи. За этот сезон хозяйство планирует получить около 8 т спаржи», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, хозяйство начало работу пять лет назад с плантации спаржи площадью в 1 га. Сейчас засеянная площадь составляет более 16 га. Свежую спаржу доставляют в рестораны и торговые сети через несколько часов после сбора.

Посадочные материалы, которые способны выдержать климат Подмосковья, привозят из Голландии.

Спаржевый сезон в Подмосковье закончится в конце июня.

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