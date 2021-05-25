РИАМО - 25 мая. 584 жителя столицы прислали свои идеи по повышению или понижению скоростного режима в разных участках города, сообщает пресс-служба Депранса Москвы.

«Итоговая статистика сейчас выглядит так: 70% жителей — за снижение скорости в городе, 30% - за повышение. За три недели вы прислали уже 584 идеи!» - сообщает пресс-служба.

Местные водители предлагают снизить максимально допущенную скорость до 40-50 км/ч на центральных улицах и в местах, где есть жилые дома и школы. Например: ул. Гашека, ул. Гиляровского, 1-ая Прядильная ул., Валдайский проезд, ул. Псковская, ул. Староникольская.

Часть водителей предложили поднять допустимую скорость на таких магистралях и улицах, как: Киевское шоссе, Дмитровское шоссе, Волоколамское шоссе, Северо-Западная хорда, проспект Генерала Дорохова, Аминьевское шоссе.

Свои предложения можно написать чат-боту в Telegram - @to_deptrans_bot.

Скорость передвижения на электросамокатах в Москве могут ограничить>>