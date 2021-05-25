РИАМО - 25 мая. Заседание Московской городской думы, закрывшее весеннюю сессию 2021 года, продлилось рекордные 15 часов, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Мы впервые преодолели планку перехода в другие сутки, но мы хотели завершить эту работу, ее не откладывать, потому что это вопросы, которые важны для москвичей», - сказал Шапошников в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что на этом заседании был принят закон об изменении бюджета столицы на 2021 год. Дополнительные средства в рамках корректировки бюджета планируется направить на строительство 17 амбулаторно-поликлинических учреждений, которые должны быть сданы в следующем году.

Также в ходе рекордного по продолжительности заседания столичные депутаты приняли закон о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления в 2021 году.