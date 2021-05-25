РИАМО - 25 мая. Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова рассказала, что большинство отклонений в работе щитовидной железы незаметны и рекомендуется регулярно посещать врача для диагностики возможного заболевания, сообщает Nation News.

Чаще всего нарушения в работе щитовидной железы возникают из-за нехватки или избытка выработки гормонов. В группу риска входят беременные, подростки и женщины, которые входят в период менопаузы.

«От нехватки гормонов в организме у человека нарушается обмен веществ, что негативно отражается на репродуктивной, сердечно-сосудистой, нервной системах, приводит к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта. У людей в юном и молодом возрасте заболевания щитовидной железы, как правило, имеют аутоиммунный характер», — сказала врач.

По ее словам, симптомы, которые обычно относят к нарушениям работы щитовидной железы, могут сигнализировать о наличии других болезней. Например, ощущение тесного воротника может быть связано с повышенной тревожностью, а быстрый набор веса может означать сахарный диабет. Ухудшение памяти или апатия могут оказаться синдромом хронической усталости, депрессией или дефицитом витамина D.

«Специальных исследований щитовидной железы для визита к эндокринологу делать не нужно, достаточно УЗИ и исследований уровня гормонов», — добавила Елена Евдокимова.