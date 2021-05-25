РИАМО - 25 мая. В I квартале текущего года Подмосковье вышло в лидеры по производству сыра в России, перед регионом стоит задача сохранить эту позицию, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с фермером Валерием Ройгасом вопросы поддержки отрасли сыроварения. Семейная экоферма «Ройгас», расположенная в городском округе Шаховская, выпускает 12 сортов сыра.

«По сыру мы сегодня в стране №1, по ягодам в следующем году тоже будем. По молоку и овощам в закрытом грунте также наращиваем производство. Мы поддерживаем сыроваров, проводим различные ярмарки, организовываем места продажи, чтобы фермеры чувствовали перспективу, заботу. Нам важно, чтобы каждый клочок земли в Подмосковье работал», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор также напомнил, что сельхозпроизводителям в регионе выдают субсидии и гранты.

«Для тех, кто строит сырные заводы, у нас действует очень выгодная система, которая позволяет сократить окупаемость предприятия с 7 лет до 4-5», - отметил глава региона.

Валерий Ройгас раньше работал в совхозе, а после его распада получил земельный пай и решил заняться фермерством. За счет личных средств и областных грантов он построил коровник, птичник, вольеры, цеха, домики для рабочих. Были также закуплены сельхозтехника, холодильное и навесное оборудование для заготовки кормов. В настоящее время в хозяйстве насчитывается 250 голов, в собственности у фермера 300 га земель сельхозназначения, еще 1,2 тыс. га – в аренде.

«Мы выиграли грант от Московской области в 19,7 млн рублей, который стал толчком, чтоб построить сыроварню - без начального капитала ничего бы не сделали. Сейчас мы уже можем перерабатывать 10 т молока за смену, производить тонну сыра ежедневно. Выпускаем также творог, сметану, йогурт, кефир, ряженку, сливочное масло», - сказал Ройгас.

Фермер отметил, что его «Ароматный сыр» занял 2 место на подмосковном фестивале «Сыр! Пир! Мир!». Ройгас поблагодарил Воробьева за поддержку и организацию таких фестивалей, которые необходимы фермерам.

В Подмосковье производством сыров занимается 31 фермерская сыроварня и более 50 промышленных предприятий. В I квартале 2021 года выпущено 16,7 тыс. т продукции - это 11,5% от общего объема производства сыров в стране. Всего в этом году в регионе планируется произвести 70,5 тыс. т сыра, что на 8% больше, чем в 2020 году.

Перед Подмосковьем стоит задача производить 60% сыров из собственного молока. В текущем году в Московской области введут в строй завод «Сыровар» и Озерецкий молочный комбинат, в 2022 году - 4 предприятия в агропарке «Сырная долина» в Дмитровском округе.

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