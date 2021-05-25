РИАМО - 25 мая. Снесли жилой дом 1918 года строения, расположенный на улице Пролетарской в подмосковной Кашире, он был признан аварийным в 2014 году, сообщает пресс-служба .
В ближайшее время планируется снос соседних хозяйственных построек. Рассматривается вопрос создания сквера на месте бывшего дома.
За три года в Кашире выявили 50 объектов незавершенного строительства, включая 13 самовольных построек.
На сегодняшний день в соответствие приведено или снесено 28 объектов, что составляет 56% от общего числа. Работа будет продолжаться.
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