РИАМО - 25 мая. Снесли жилой дом 1918 года строения, расположенный на улице Пролетарской в подмосковной Кашире, он был признан аварийным в 2014 году, сообщает пресс-служба .

«В рамках Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 г.г.» на конец 2019 года было завершено переселение жильцов в количестве 28 человек. В мае 2021 года объект был ликвидирован, строительный мусор вывезен с территории земельного участка», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

В ближайшее время планируется снос соседних хозяйственных построек. Рассматривается вопрос создания сквера на месте бывшего дома.

За три года в Кашире выявили 50 объектов незавершенного строительства, включая 13 самовольных построек.

На сегодняшний день в соответствие приведено или снесено 28 объектов, что составляет 56% от общего числа. Работа будет продолжаться.