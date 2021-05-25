РИАМО - 25 мая. Пенсионеров Московской области пригласили принять участие в VII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2021», сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Поучаствовать смогут жители в возрасте от 50 лет, которые самостоятельно обучились работе на компьютере и в Интернете, а также те, кто закончили специализированные курсы.

Конкурс проводят для повышения цифровой грамотности представителей старшего поколения.

Конкурс проводится по 6 номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, Интернет – работодатель», «Моя общественная Интернет-инициатива», «Мой Интернет-проект» и «Я – Интернет-звезда».

Для участия необходимо подать заявку на сайте, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинацией и две фотографии.

Работы будут принимать до 15 октября. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

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