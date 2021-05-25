РИАМО - 25 мая. Таганский районный суд Москвы во вторник оштрафовал компанию Facebook за отказы в удалении противоправных постов, сообщает Федеральное агентство новостей.

26 млн рублей - это общая сумма штрафов за правонарушения.

Слушания прошли по восьми административным нарушениям. Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Facebook — это международная социальная сеть, насчитывающая более 2 млрд зарегистрированных пользователей.