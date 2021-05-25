РИАМО - 25 мая. Во вторник вечером на дорогах Москвы плотность движения оценивается в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на севере, северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке МКАД. Кроме того, проблемы с движением есть на Третьем транспортном кольце. В пробках также стоит Садовое кольце.

Проблемы с движением наблюдаются в районе станций метро «Китай-город», «Курская», «Трубная» и «Тверская».

В настоящее время пробки также образовались на улицах Тверская, Неглинная, Малая Бронная, на участке Большой Бронной и других. Также заторы есть на Раушской, Болотной, Садовнической и других набережных.

Дорожная обстановка в столице стабилизируется к 21:00. В это время пробки на московских дорогах могут составить 4 баллов из 10 возможных.