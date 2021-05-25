РИАМО - 25 мая. На аллее нобелевских лауреатов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Москве установили памятник академику Андрею Сахарову. Событие приурочено к столетию со дня рождения ученого, передает корреспондент РИАМО.
Аллея нобелевских лауреатов МИФИ была заложена в 2017 году. Скульптура академика Сахарова стала седьмым памятником на ее территории.
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989) известен как один из создателей водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира. Ученый занимался исследованиями в области магнитной гидродинамики, физики элементарных частиц, гравитации, космологи. В 1949-1950 годах Сахаров работал в качестве профессора в учебном заведении, которое сейчас носит название НИЯУ МИФИ.
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